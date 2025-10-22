  • sreda, 22. oktobar 2025.
Oštre sankcije za one koji pale strnjike i žetvene ostatke
Oštre sankcije za one koji pale strnjike i žetvene ostatke

22. oktobar 2025. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije upozorilo je poljoprivrednike da je spaljivanje strnjike i žetvenih ostataka strogo zabranjeno, jer ova praksa uništava zemljište, ugrožava zdravlje ljudi i životinja i izaziva požare sa velikom materijalnom štetom.

U saopštenju se navodi da su za ovaj prekršaj predviđene novčane kazne prema Zakonu o zaštiti od požara, dok Ministarstvo, na osnovu svojih nadležnosti i dostupnih podataka, sprovodi mere u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ministarstvo raspolaže ažuriranim satelitskim i terenskim snimcima, kao i izveštajima poljoprivrednih inspektora, na osnovu kojih se jasno uočavaju parcele na kojima je spaljena strnjika.

Svaka takva parcela koja se i dalje vodi kao aktivna u eAgraru, za koju je utvrđeno da je spaljena, a vlasnik nije prijavio požar, automatski će povlačiti pasivan status celog gazdinstva.

Ministarstvo pruža mogućnost dobrovoljnog ispravljanja – svi poljoprivrednici koji su imali požar na svojim parcelama, bez obzira na uzrok, pozivaju se da u roku od sedam dana ažuriraju podatke u eAgraru, odnosno da, ukoliko su parcele uništene ili izgorele, izvrše njihovo privremeno isključenje iz aktivne obrade, jer prema zakonu nemaju pravo na podsticaje.

Nakon isteka navedenog roka, sva gazdinstva koja nisu postupila po ovom pozivu, a na čijim se parcelama utvrdi spaljivanje bez prijave, biće predmet prekršajnog postupka i stavljena u pasivan status.

Ministarstvo, u saradnji sa poljoprivrednom inspekcijom i Sektorom za vanredne situacije MUP-a, nastavlja pojačane kontrole. Inspekcijske službe su upravo na terenu i sankcionisaće sva lica koja krše propise.

Ove mere nisu usmerene protiv poljoprivrednika, već služe zaštiti zemljišta, biodiverziteta i zdrave životne sredine.

Tokom prethodnih dana, na snimcima je zabeleženo više hiljada požarišta na njivama, što je doprinelo ozbiljnom zagađenju vazduha u brojnim sredinama, a ugrožen je bio i saobraćaj na putevima širom Srbije.

Ministarstvo upućuje poziv svim građanima da ovakve postupke prijave nadležnim vatrogasnim stanicama i još jednom apeluje na sve poljoprivredne proizvođače da se uzdrže od paljenja strnjike i žetvenih ostataka i time ne samo izbegnu kazne, već zaštite svoje zemljište i svoj život i živote članova porodice.

Izvor: srbija.gov.rs

