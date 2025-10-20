  • ponedeljak, 20. oktobar 2025.
Još 6 miliona bespovratnih sredstava za građane opštine Pećinci
Još 6 miliona bespovratnih sredstava za građane opštine Pećinci

20. oktobar 2025. godine

U okviru projekta “Čista energija i energetska efikasnost”, državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović uručila je, 13. oktobra, predstavnicima gradova i opština iz cele Srbije ugovore o sufinansiranju mera energetske sanacije domaćinstava.

Ugovor je u ime pećinačke lokalne samouprave potpisao predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, čime je građanima naše opštine obezbeđeno šest miliona dinara bespovratnih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima.

“Tri miliona je obezbedilo Ministarstvo rudarstva i energetike, a tri miliona Opština Pećinci iz sopstvenog budžeta. Bespovratnim sredstvima našim građanima pomažemo da unaprede energetsku efikasnost, samim tim i udobnost svojih domova, a da ujedno i uštede na troškovima za utrošenu energiju. Smanjenjem utroška energije doprinosimo i očuvanju životne sredine, što je za Pećince kao industrijski razvijenu sredinu izuzetno značajno” – izjavio je predsednik Đokić.

Opština Pećinci u projektu “Čista energija i energetska efikasnost” učestvuje od samog početka – od 2021. godine. Do sada je bespovratna sredstva za mere energetske sanacije kuća i stanova iskoristilo 217 domaćinstava, u ukupnom iznosu od 39 miliona dinara, od kojih je polovinu obezbedilo Ministarstvo rudarstva i energetike, a polovinu Opština Pećinci.

