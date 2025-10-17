  • petak, 17. oktobar 2025.
Jedna osoba izgubila život u saobraćajnoj nesreći
Servis
0 Komentara

Jedna osoba izgubila život u saobraćajnoj nesreći

17. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Šida registrovano je šest saobraćajnih nezgoda.

U saobraćajnoj nesreći na području Sremske Mitrovice, jedna osoba je izgubila život.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Najava isključenja struje za ponedeljak, 20. oktobar
categories_image
Izmena režima saobraćaja zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica
categories_image
Dve saobraćajne nezgode na teritoriji Inđije
categories_image
Pojačane mere saobraćajne policije u cilju veće bezbednosti pešaka
categories_image
Naselje KPD u četvrtak pre podne bez vode
categories_image
Semafori na bulevaru u funkciji od 20.oktobra
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis | Vesti

Pet saobraćajnih nezgoda, više p...

categories_image

Društvo | Servis

Radovi na vodovodnoj mreži u cen...

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt