Javni poziv za ostvarivanje prava na premiju za mleko u trećem kvartalu

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za treći kvartal 2025. godine.

Zahtevi se podnose od 1. do 31. oktobra, i to isključivo putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je pre podnošenja zahteva po ovom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršena obnova registracije za 2025. godinu.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčje i kozje sirovo mleko, proizvedeno na sopstvenom gazdinstvu od grla koja su obeležena i registrovana u sopstvenom zapatu, a koje je isporučeno u trećem kvartalu 2025. godine, odnosno od 1. jula do 30. septembra 2025. godine.

Pravo na podsticaj se ostvaruje u iznosu od 19 dinara po litru mleka.

Tekst Javnog poziva može se preuzeti na linku: https://uap.gov.rs.

Informacije u vezi sa raspisanim javnim pozivom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Izvor: www.srbija.gov.rs

