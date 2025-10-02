Ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko reke Save teče po planu

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da je prvog dana ispitivanja probnim opterećenjem mosta preko reke Save, na deonici Kuzmin – Sremska Rača, izvršeno testiranje armirano-betonske prilazne konstrukcije mosta na teritoriji Republike Srbije.

Merenje statičkog opterećenja, sa po 6 kamiona težine 35 tona, je izvršila specijalizovana laboratorija uz pomoć mernih uređaja koji mere ugibe nosača, napone u armaturi, pomeranja oslonaca i rotacije ležišta.

Nakon statičkog opterećenja, rađeno je dinamičko ispitivanje koje se vrši prolaskom vozila različitim brzinama. Analizirane su sopstvene frekvencije, amplituda oscilacija i koeficijent prigušenja.

Narednih dana vršiće se testiranje čelične konstrukcije i armirano- betonske prilazne konstrukcije mosta na teritoriji Republike Srpske.

Sva ispitivanja vrše se u skladu sa odobrenim Programom ispitivanja mosta probnim opterećenjem. JP „Putevi Srbije“ posebnu pažnju poklanja bezbednosti putnih objekata jer mostovi predstavljaju ključne infrastrukturne objekte čija sigurnost, stabilnost, nosivost, pouzdanost i trajnost imaju direktan uticaj na bezbednost saobraćaja i kontinuitet transporta.

Izvor: JP Putevi Srbije

