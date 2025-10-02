  • četvrtak, 2. oktobar 2025.
Ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko reke Save teče po planu
JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da je prvog dana ispitivanja probnim opterećenjem mosta preko reke Save, na deonici Kuzmin – Sremska Rača, izvršeno testiranje armirano-betonske prilazne konstrukcije mosta na teritoriji Republike Srbije.

Merenje statičkog opterećenja, sa po 6 kamiona težine 35 tona, je izvršila specijalizovana laboratorija uz pomoć mernih uređaja koji mere ugibe nosača, napone u armaturi, pomeranja oslonaca i rotacije ležišta.

Nakon statičkog opterećenja, rađeno je  dinamičko ispitivanje koje se vrši prolaskom vozila različitim brzinama. Analizirane su sopstvene frekvencije, amplituda oscilacija i koeficijent prigušenja.

Narednih dana vršiće se testiranje čelične konstrukcije i armirano- betonske prilazne konstrukcije mosta na teritoriji Republike Srpske.

Sva ispitivanja vrše se u skladu sa odobrenim Programom ispitivanja mosta probnim opterećenjem. JP „Putevi Srbije“ posebnu pažnju poklanja bezbednosti putnih objekata jer mostovi predstavljaju ključne infrastrukturne objekte čija sigurnost, stabilnost, nosivost, pouzdanost i trajnost imaju direktan uticaj na bezbednost saobraćaja i kontinuitet transporta.

Izvor: JP Putevi Srbije

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

