  • sreda, 15. oktobar 2025.
Devet osoba povređeno u saobraćaju
Servis
0 Komentara

Devet osoba povređeno u saobraćaju

15. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Pećinaca, Šida i Rume, registrovano je devet saobraćajnih nezgoda. Povređeno je devet osoba.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 16. oktobar
categories_image
Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima 15. oktobra
categories_image
Registrovane tri nesreće
categories_image
Radovi na državnom putu Maradik – Novi Banovci
categories_image
Najava isključenja struje za sredu, 15. oktobar
categories_image
U utorak 14. oktobra izmenjen režim isporuke vodosnabdevanja u Beočinu i okolini
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt