Crveni krst Pećinci obeležio Dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba, koji se svake godine obeležava 1. oktobra, pruža priliku da se istaknu važni doprinosi starijih osoba društvu, ali i da se skrene pažnja na izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnja tema je “Starije osobe pokretači lokalnih i globalnih akcija: Naša težnja, naše blagostanje i naša prava!“, a Crveni krst Pećinci obeležio je ovaj dan u saradnji sa pećinačkim domom zdravlja.

-U prostorijama Udruženja penzionera u Pećincima organizovana je zdravstveno-preventivna aktivnost gde su naši stariji sugrađani od Ružice Obradović, glavne patronažne sestre, mogli da čuju korisne savete o prevenciji hroničnih bolesti, mentalnom zdravlju i fizičkoj aktivnosti. Podelili smo im edukativne flajere, a mogli su da prekontrolišu krvni pritisak i šećer u krvi. Kroz razgovor sa prisutnima saznali smo da su bez obzira na godine života, veoma aktivni u društvenom životu naše zajednice, podstiču međugeneracijsku solidarnost kroz razna udruženja, radionice, kulturne događaje ili zajedničke akcije mladih i starijih – rekla je Gordana Konjević, sekretar pećinačkog CK.

Ona je dodala da ovogodišnja tema naglašava transformativnu ulogu starijih osoba u izgradnji pravednijih i otpornijih društava.

-Daleko od toga da su pasivni primaoci pomoći, stariji ljudi su nosioci promena – svojim znanjem i iskustvom doprinose unapređenju zdravlja, finansijske sigurnosti, otpornosti zajednica i zagovaranju ljudskih prava“ – kazala je Konjević.

Prema popisu iz 2022. godine Srbija je imala 6,65 miliona stanovnika, od čega je 22,1% starijih od 65 godine. Prosečna starost porasla je na 43,8 godina.

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra predstavlja priliku da se naglase izazovi sa kojima se suočava starija populacija, ali i da se oda priznanje njihovom doprinosu društvu. Kroz zajedničke napore države, zajednica i pojedinaca možemo osigurati da starije osobe žive dostojanstveno, uz podršku i poštovanje koje zaslužuju.

Ovaj dan je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija 1990. godine, sa ciljem podizanja svesti o pravima i potrebama starijih osoba, kao i promovisanja zdravog i aktivnog starenja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.