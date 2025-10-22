Besplatan odlazak na Sajam knjiga

Kulturno obrazovni centar Šid u saradnji sa Narodnom bibliotekom “Simeon Piščević” tradicionalno organizuje besplatni odlazak na Sajam knjiga u Beogradu, ponedeljak 27. oktobra.

Prijave su u toku, a sve informacije se mogu dobiti u knjižari “Dositej”.

