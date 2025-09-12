  • petak, 12. septembar 2025.
Vlada usvojila Odluku o redovnom povećanju minimalne cene rada
Vlada usvojila Odluku o redovnom povećanju minimalne cene rada

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Odluku o redovnom povećanju minimalne cene rada u iznosu od 371 dinar po radnom času (odnosno 10,1 odsto), koja će se primenjivati od 1. januara 2026. godine.

Ovim povećanjem minimalna zarada će od 1. januara naredne godine iznositi 64.554 dinara ili 551 evro.

Minimalna zarada je tako sa 404 evra u 2024. godini povećana na 551 evro. Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

