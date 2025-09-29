U Beočinu održana prva manifestacija „Ulica Milenkova“

Uz bogat program priređen u čast i znak sećanja na život i stvaralaštvo slavnog pesnika– „fruškogorskog slavuja” srpske romantičarske poezije Jovana Grčića Milenka, u nedelju 28. septembra, je na platou Kulturnog centra opštine Beočin odražana prva manifestacija „Ulica Milenkova”.

Najlepše stihove Grčićeve poezije interpretirale su učenice osnovnih škola „Jovan Grčić Milenko” iz Beočina i „Jovan Popović” iz Suseka, a pesnikov život dočaran je publici kroz izuzetan glumački izraz glumaca Amaterskog pozorišta KUD-a „Brile”.

Posetioci su takođe imali priliku da pogledaju tematsku izložbu predmeta i rukotvorina koju su pripremila udruženja žena „Brazilijanski biseri” iz Brazilije, „Fruškogorski cvet” iz Beočin sela, „Medela” iz Beočina kao i Dragan Drobnjak, meštanin Beočin sela, koji je podelio deo svoje privatne kolekcije predmeta iz XIX veka.

Za najmlađe posetioce organizatori su pripremili igrokaz koji je realizovala Ivana Brankov iz gradske biblioteke Kulturnog centra“ kao i radionice slikanja koje je vodila umetnica Ljiljana Mrmoš Petković.

Duh Milenkove epohe, uz raskošne kostime i narodne igre, publici su takođe dočarali članovi beogradskog „Kluba istorijskog plesa” kao i horski nastup članova novosadskog Udruženja građana „Seniori”.

Organizator događaja je Kulturni centar opštine Beočin a pokrovitelj manifestacije je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

foto: Ismet Ademovski

