  • subota, 6. septembar 2025.
Svečano otvoren Gastro Srem – manifestacija prve večeri privukla veliki broj posetilaca
Društvo | Zabava | Vesti | Stara Pazova
Svečano otvoren Gastro Srem – manifestacija prve večeri privukla veliki broj posetilaca

6. septembar 2025. godine

Sinoć je u Novoj Pazovi svečano otvorena manifestacija Gastro Srem, koja i ove godine okuplja ljubitelje
dobre hrane, domaćih proizvoda i bogatog kulturno-zabavnog programa.

Već prve večeri manifestacija je privukla veliki broj posetilaca, koji su uživali u raznovrsnim
gastronomskim specijalitetima i jedinstvenoj ponudi izlagača iz Srema i šire. Posebnu pažnju privukli su
autentični ukusi domaće kuhinje, kao i bogat muzički i kulturni sadržaj, koji je upotpunio atmosferu
prvog dana.

Organizatori sa zadovoljstvom ističu da je interesovanje posetilaca veliko i da Gastro Srem nastavlja da
bude mesto susreta tradicije, ukusa i druženja.

Foto: Dejan Todorović/Turistička organizacija opštine Stara Pazova

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

