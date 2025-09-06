Svečano otvoren Gastro Srem – manifestacija prve večeri privukla veliki broj posetilaca

Sinoć je u Novoj Pazovi svečano otvorena manifestacija Gastro Srem, koja i ove godine okuplja ljubitelje

dobre hrane, domaćih proizvoda i bogatog kulturno-zabavnog programa.

Već prve večeri manifestacija je privukla veliki broj posetilaca, koji su uživali u raznovrsnim

gastronomskim specijalitetima i jedinstvenoj ponudi izlagača iz Srema i šire. Posebnu pažnju privukli su

autentični ukusi domaće kuhinje, kao i bogat muzički i kulturni sadržaj, koji je upotpunio atmosferu

prvog dana.

Organizatori sa zadovoljstvom ističu da je interesovanje posetilaca veliko i da Gastro Srem nastavlja da

bude mesto susreta tradicije, ukusa i druženja.

Foto: Dejan Todorović/Turistička organizacija opštine Stara Pazova

