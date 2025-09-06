Svečano otvoren Gastro Srem – manifestacija prve večeri privukla veliki broj posetilaca

Sinoć je u Novoj Pazovi svečano otvorena manifestacija Gastro Srem, koja i ove godine okuplja ljubitelje
dobre hrane, domaćih proizvoda i bogatog kulturno-zabavnog programa.
Već prve večeri manifestacija je privukla veliki broj posetilaca, koji su uživali u raznovrsnim
gastronomskim specijalitetima i jedinstvenoj ponudi izlagača iz Srema i šire. Posebnu pažnju privukli su
autentični ukusi domaće kuhinje, kao i bogat muzički i kulturni sadržaj, koji je upotpunio atmosferu
prvog dana.
Organizatori sa zadovoljstvom ističu da je interesovanje posetilaca veliko i da Gastro Srem nastavlja da
bude mesto susreta tradicije, ukusa i druženja.
Foto: Dejan Todorović/Turistička organizacija opštine Stara Pazova