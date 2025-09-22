  • ponedeljak, 22. septembar 2025.
Sedam saobraćajki
22. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Rume, registrovano je sedam saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno pet osoba.

