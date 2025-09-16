„ROADPOL dani bezbednosti“ od 16. do 22. septembra

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će od 16. do 22. septembra u 34 države članice organizacije ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope) biti realizovan projekat pod nazivom „ROADPOL dani bezbednosti”.

Ova inicijativa, koja se sprovodi u okviru Evropske nedelje mobilnosti, ima za cilj podizanje svesti o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na evropskim putevima.

U okviru projekta, 18. septembra, širom Evrope biće obeležen Dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, sa idejom da svi subjekti u oblasti bezbednosti saobraćaja daju svoj maksimum da tog dana ne bude smrtnog stradanja na putevima.

Posebna pažnja biće usmerena na očuvanje bezbednosti vozača dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila, koji čine jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju.

MUP stoga skreće pažnju na podatak da su od početka godine vozači dvotočkaša učestvovali u svakoj četvrtoj saobraćajnoj nezgodi sa poginulim ili povređenim licima u Srbiji.

Analize pokazuju da su više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim i čak dve trećine nezgoda sa povređenim vozačima dvotočkaša izazvali vozači drugih motornih vozila.

Tokom trajanja projekta „ROADPOL dani bezbednostiˮ saobraćajna policija će sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja i niz preventivnih aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti vozača dvotočkaša i drugih učesnika u saobraćaju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

