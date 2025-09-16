  • utorak, 16. septembar 2025.
„ROADPOL dani bezbednosti“ od 16. do 22. septembra
„ROADPOL dani bezbednosti“ od 16. do 22. septembra

16. septembar 2025. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će od 16. do 22. septembra u 34 države članice organizacije ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope) biti realizovan projekat pod nazivom „ROADPOL dani bezbednosti”.

Ova inicijativa, koja se sprovodi u okviru Evropske nedelje mobilnosti, ima za cilj podizanje svesti o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na evropskim putevima.

U okviru projekta, 18. septembra, širom Evrope biće obeležen Dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, sa idejom da svi subjekti u oblasti bezbednosti saobraćaja daju svoj maksimum da tog dana ne bude smrtnog stradanja na putevima.

Posebna pažnja biće usmerena na očuvanje bezbednosti vozača dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila, koji čine jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju.

MUP stoga skreće pažnju na podatak da su od početka godine vozači dvotočkaša učestvovali u svakoj četvrtoj saobraćajnoj nezgodi sa poginulim ili povređenim licima u Srbiji.

Analize pokazuju da su više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim i čak dve trećine nezgoda sa povređenim vozačima dvotočkaša izazvali vozači drugih motornih vozila.

Tokom trajanja projekta „ROADPOL dani bezbednostiˮ saobraćajna policija će sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja i niz preventivnih aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti vozača dvotočkaša i drugih učesnika u saobraćaju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

