Promocija nagrađene zbirke “Ispričaj sebi” Slađane Milenković na Brankovom kolu

U Biblioteci „Branko Radičević” u Sremskim Karlovcima, u okviru manifestacije Brankovo kolo, održana je promocija nagrađene zbirke pesama „Ispričaj sebi” autorke Slađane Milenković. Publici je predstavljeno njeno poetsko ostvarenje snažne vizije, utemeljeno na slovenskoj mitologiji, elementima prirode i duboko ličnom lirskom izrazu.

Ugledna pesnikinja, esejistkinja i naučnica Slađana Milenković ovogodišnja dobitnica nagrade „Stražilovo”, koju Brankovo kolo dodeljuje za najbolju pesničku knjigu obratila se publici, govoreći o nastanku zbirke i inspiraciji koja stoji iza njenih stihova.

-Zahvaljujem se Brankovom kolu, svima koji su doprineli tome da baš ja ponesem ovo ugledno pesničko priznanje. Nagrada Stražilovo podseća na večno zelenu granu srpskog pesništva, stražilovsku liniju, koju je započeo naš veliki pesnik Branko Radičević. Za mene je književnost uvek bila utočište i način da čovek ispriča sam sebi ono što ne može nikome drugom – zato ovu nagradu osećam kao poziv da i dalje tragam, pišem i slušam jezik srca – istakla je Slađana Milenković i dodala da je za nju pisanje način da razgovara sa sobom i sa svetom.

Kako je rekao Danilo Jovanović, književni kritičar, zbirka je izgrađena kao ritualno putovanje — od introspektivnog pitanja identiteta, kroz susrete sa elementima i božanstvima, do povratka u život obogaćenog iskustvom.

-Mitološki sloj nije samo dekoracija, on funkcioniše kao metaforički okvir za unutrašnje preobražaje. Pesme se mogu čitati odvojeno, ali ceo sadržaj jasno prati ciklus smrti, transformacije i obnove. Zbirka funkcioniše kao trodelni most: od arhetipskog i mitskog ka savremenom i urbanom, od kolektivnog sećanja ka ličnom iskustvu i na kraju ka sopstvu, samoći i prihvatanju. Ona pokazuje kako se mit može preobraziti u savremeni poetski jezik, a intimna introspekcija pretočiti u univerzalni ritual samospoznaje – rekao je Jovanović.

Izabrane pesme umetnički su interpretirane pred brojnim poštovaocima poezije. Događaj je upotpunjen razgovorom o savremenom stvaralaštvu i mestu pesnika u srpskoj književnosti koji je sa pesnikinjom vodila Jovana Anđelić.

-Brankovo kolo nije samo praznik poezije – to je duhovni sabor koji spaja književnost, dramsku, likovnu i muzičku umetnost, filozofiju i duhovnost – rekla je Milena Grujičić pozdravljajući publiku.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.