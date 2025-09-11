U sredu, 17. septembra u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici, održaće se promocija književnog stvaralaštva Kristine Zukić.

Mitrovčanka poreklom, bibliotekarka po zanimanju, pesnikinja po vokaciji i sopstvenom izboru, Kristina Zukić upoznaje čitaoce sa svojim željama, nadama, spoznajama, ali i iščekivanjima i strepnjama kroz, do sada objavljene zbirke poezije „Samo budi svoja“(2025) i „Putevi emocija“(2024).

Svežeg pesničkog izraza u didaktičko-ispovednom tonu nudi čitalačkoj publici svoju autentičnost kroz poetski iskaz.

U programu će, pored autorke, učestvovati Mirjana Marković i Vladislava Belanović Šević, dok će za umetnički deo programa biti zadužen Hajrudin Durmanović. Moderator programa, koji počinje u Čitaonici u 19 časova, je bibliotekar Jelena Šuljmanac Milošević.

