  • četvrtak, 11. septembar 2025.
Promocija književnog stvaralaštva Kristine Zukić
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Promocija književnog stvaralaštva Kristine Zukić

11. septembar 2025. godine

U sredu, 17. septembra u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici, održaće se promocija književnog stvaralaštva Kristine Zukić.

Mitrovčanka poreklom, bibliotekarka po zanimanju, pesnikinja po vokaciji i sopstvenom izboru, Kristina Zukić upoznaje čitaoce sa svojim željama, nadama, spoznajama, ali i iščekivanjima i strepnjama kroz, do sada objavljene zbirke poezije „Samo budi svoja“(2025) i „Putevi emocija“(2024).

Svežeg pesničkog izraza u didaktičko-ispovednom tonu nudi čitalačkoj publici svoju autentičnost kroz poetski iskaz.

U programu će, pored autorke, učestvovati Mirjana Marković i Vladislava Belanović Šević, dok će za umetnički deo programa biti zadužen Hajrudin Durmanović. Moderator programa, koji počinje u Čitaonici u 19 časova, je bibliotekar Jelena Šuljmanac Milošević.

