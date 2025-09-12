Postavljeni aparati sa pijaćom vodom u beočinskim školama

U cilju efikasnijeg snabdevanja učenika i zaposlenih u beočinskim školama u periodu dok traju radovi na rekonstrukciji postrojenja fabrike vode, juče su u sve školske objekte u Osnovnoj školi „Jovan Grčić Milenko“ postavljeni aparati sa pijaćom vodom čiju je nabavku omogućila Opština Beočin.

Aparate kompanije „La Fantana“ postavljeni su u školama koje se snabdevaju putem beočinskog vodovoda i to u Beočinu, Rakovcu, Beočin selu i Čereviću, a uz njih je poručena i veća količina namenskih balona sa vodom kako bi učenici i zaposleni u školama imali pristup pijaćoj vodi tokom isporuke tehničke vode koja će u sistemu vodovoda biti do novembra.

Osnovnu školu „Jovan Grčić Milenko“ i njene područne školske jedinice, u ovoj školskoj godini, pohađa oko 860 učenika a zaposleno je 95 članova kolektiva, nastavnog i nenastavnog osoblja.

U beočinskim vrtićima, isporuka pijaće vode za decu i zaposlene obezbeđena je i pre najavljene rekonstrukcije fabrike vode, dok je od aprila meseca, od kada je vodovod prešao na režim isporuke tehničkom vodom, dodatno pojačana količina snabdevanja vodom iz aparata.

Podsećamo da je rok za isporuku tehničke vode usled dodatnih i nepredviđenih radova na rekonstrukciji bazena za prečišćavanje u fabrici vode, produžen do novembra meseca. Do završetka ovih radova, Opština Beočin nastaviće snabdevanje pijaćom vodom za najmlađe sugrađane u školama i vrtićima dok su cisterne sa pijaćom vodom od strane JKP „Beočin“ postavljene na javnim lokacijama u Beočinu, Rakovcu i Čereviću.

U JKP „Beočin“ su naveli da građani koji koriste vodu iz svojih bunara, od 1. septembra analizu ispravnosti vode mogu uraditi potpuno besplatno. Za potrebe snabdevanja pijaćom vodom građani u ovom periodu koriste i izvore u Rakovcu, Suseku, Svilošu i Banoštoru.

foto: O.Š. „Jovan Grčić Milenko“ , Opština Beočin

