Od 15. septembra mobilni mamograf pred Domom zdravlja u Pećincima

Mobilni mamograf će biti stacioniran ispred Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ u Pećincima od ponedeljka, 15. septembra, a ženama sa teritorije opštine Pećinci biće omogućeno da snimanje obavljaju besplatno i bez uputa, ali uz obavezno zakazivanje pregleda.
Dom zdravlja Pećinci počeo je sa zakazivanjem mamografskih pregleda za žene starosti od 45 do 69 godina, koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju i za žene starije od 40 godina sa pozitivnom porodičnom anamnezom.
Zakazivanje se vrši putem telefona 062/780582.