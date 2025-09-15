  • ponedeljak, 15. septembar 2025.
Od 15. septembra mobilni mamograf pred Domom zdravlja u Pećincima
Društvo | Vesti | Pećinci
0 Komentara

Od 15. septembra mobilni mamograf pred Domom zdravlja u Pećincima

15. septembar 2025. godine

Mobilni mamograf će biti stacioniran ispred Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ u Pećincima od ponedeljka, 15. septembra, a ženama sa teritorije opštine Pećinci biće omogućeno da snimanje obavljaju besplatno i bez uputa, ali uz obavezno zakazivanje pregleda.

Dom zdravlja Pećinci počeo je sa zakazivanjem mamografskih pregleda za žene starosti od 45 do 69 godina, koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju i za žene starije od 40 godina sa pozitivnom porodičnom anamnezom.

Zakazivanje se vrši putem telefona 062/780582.

