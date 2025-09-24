Manifestacije „Lovački gulaš“ u subotu u Suseku

U organizaciji Lovačkog udruženja „Susek“, a pod pokroviteljstvom Opštine Beočin u subotu 27. septembra, beočinsko selo Susek biće domaćin sedme manifestacije „Lovački gulaš“.

I ove godine, događaj će tradicionalno okupiti brojne ekipe, učesnike i posetioce iz svih krajeva Vojvodine koji će imati priliku da pokažu svoja kulinarska umeća, probaju domaću hranu i specijalitete po pristupačnim cenama ali i da uživaju u bogatom pratećem programu i sadržajima manifestacije.

Za sve prijavljene ekipe u takmičenju, obezbeđeno je po 3,5 kilograma mesa za pripremu, voda, stolovi i klupe kapaciteta do osam mesta.

Kotizacija za učešće na manifestaciji je 6 000 dinara po ekipi a žiro-račun za uplatu je 340-11006397-24 (primalac: Lovačko udruženje „Susek“, Susek). Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem brojeva telefona 064 029 6399, 065 2527 119 i 063 1908 997.

Pored takmičarskog dela manifestacije, posetioci će moći da kupe gulaš, domaću hranu i pića po veoma povoljnim cenama a za najmlađe su pripremljeni raznovrsni prateći sadržaji i zabavni program.

Registracija ekipa počinje u subotu u 11 časova a otvaranje manifestacije je u 11.30 časova.

Takmičarski deo pripreme gulaša predviđen je do 15 časova nakon čega će stručna komisija i žiri proglasiti najbolje. Za prva tri mesta organizatori su pripremili pehare i nagrade.

Foto: Lovačko udruženje „Susek“, Opština Beočin

