LAĆARAK VELIKOG SRCA: Prikupljeno 160 hiljada dinara i školski pribor za decu sa Kosova i Metohije

U saradnji sa humanitarnom organizacijom „Svi za Kosmet“, uspešno završena akcija prikupljanja školskog pribora i novčanih sredstava za njegovu nabavku, koju su organizovali Laćarci. Akcija je održana u Laćarku, a sakupljena pomoć predata je humanitarnoj organizaciji „Svi za Kosmet“, koja je prethodnog vikenda donaciju predala u manastiru Visoki Dečani, odakle će školski pribor biti dalje raspoređen potrebitim mališanima sa Kosova i Metohije.

Ukupno je prikupljeno 160.340,00 dinara, a mnogi su darivali i školski pribor, koji je takođe sabran u ovoj akciji. Sva prikupljena novčana sredstva u celini su utrošena za nabavku školskog pribora, koji će u narednom periodu biti podeljen deci kao znak naše bratske ljubavi, pažnje i brige.

U akciji su učestvovali Miša Mačvanski, Dragan Jovanović, Nada Vitasović, Aleksandar Taradajko, Marko Belić, Nikola Mikić, Vlada Simunović, Nenad Veselinović, Milan Bosančić, Slobodan Tucaković, Borko Šućak, Darko Bojić, Marko Stojčić, Zoran Lacković, Stoja Antonić, Dijana Rastoder, Stefan Simunović, Ivana Žilić, Davor Anđić, Marko Živanović, Ana Dikić, Radenko Milićević, veroučiteljica Dragana Lapčević i meštani sela Šašinci, Jelena Ozimković, Rade Ignjatović, Nikolina Jovančević, Damjan Trebovac, Tamara Pavlović, Dragan Žuža, Zoran Šamara, Aleksandar Bojić, Dejan Bojić, Stevan Alimpićijević, Anastasija Radišić, Milan i Ruža Vrsajković, Lea Tomac, Branislava Sekulić, Saša Radivojkov, Miloš Petković, Miodrag Mirčeta, Darko Mikuš, Branko Maričić, Nikola Šarac, Dejana Štrbački, Vesna Skakun, Tomislav Trebovac, Mira Ilić, Nemanja Opačić, Ljubiša Bosančić, Nikola Radišić, sveštenik Stefan Radišić, Bojana Trebovac, udruženje žena „Laćarkuše“, Duško Desnica.

-Svi koji su učestvovali nalaze se na ovom spisku, kako bi svako dobro delo bilo zabeleženo i posvedočeno. Zahvaljujemo se svima koji su svojom ljubavlju, nesebičnim trudom i žrtvom pomogli da ova akcija bude uspešno ostvarena. Nadamo se da ćemo i u godinama koje dolaze činiti još mnoga dobra dela za našu decu sa Kosova i Metohije. Ovim gestom pokazujemo ne samo njima, nego i svima, da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije, ali i sastavni deo naše duše – poručio je Miroslav Radišić, jedan od inicijatora ove akcije.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.