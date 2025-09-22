Kako opada nezaposlenost menja tržište rada u Sremu 2025 – najtraženiji poslovi i plate

Tržište rada u Sremu 2025: najtraženiji poslovi

Tržište rada u Srbiji poslednjih godina beleži značajne promene. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u drugom kvartalu 2025. godine stopa nezaposlenosti iznosila je 8,5 odsto, što predstavlja istorijski minimum u poslednjoj deceniji. U istom periodu registrovano je oko 267.000 nezaposlenih i više od 2,88 miliona zaposlenih, dok je stopa zaposlenosti dostigla 51,5 odsto. Ako se uporedi sa 2015. godinom, kada je nezaposlenost premašivala 17 procenata, jasno je da je reč o velikom napretku i stabilizaciji domaće ekonomije.

Ovi rezultati ukazuju da se tržište rada u Srbiji više ne suočava sa problemom masovne nezaposlenosti, već sa izazovom obezbeđivanja dovoljno kvalifikovanih radnika. Poslodavci sve češće vode borbu da privuku i zadrže kvalitetan kadar, dok kandidati imaju više prilika nego ranije, ali i obavezu da kontinuirano razvijaju stručne i digitalne veštine, kako bi ostali konkurentni na tržištu koje se ubrzano menja.

Sektori u Sremu koji najviše zapošljavaju 2025

Industrija i proizvodnja

Razvoj tržišta rada u Sremu najvidljiviji je upravo u jačanju nekoliko stabilnih sektora, među kojima industrija i proizvodnja i dalje imaju vodeću ulogu. Ovaj sektor čini okosnicu lokalne privrede i kontinuirano otvara najveći broj novih radnih mesta. U Sremskoj Mitrovici, Rumi i Inđiji posluje više velikih i srednjih kompanija koje zapošljavaju stotine radnika – od operatera u proizvodnji do inženjera i menadžera. Potražnja za osnovnim industrijskim profilima raste iz godine u godinu, pa su fabrike gotovo stalno u potrazi za kandidatima spremnim da uče i grade dugoročnu karijeru u proizvodnom sektoru. Zbog toga su oglasi za posao radnika u fabrici među najčešće objavljivanim u ovom delu Srbije. Za mnoge kandidate takva radna mesta predstavljaju pouzdanu i predvidivu opciju zaposlenja, sa stabilnim uslovima, mogućnošću profesionalnog napredovanja i sigurnošću redovnih primanja. Plate za početne pozicije u proizvodnji kreću se u proseku između 70.000 i 90.000 dinara, dok kvalifikovani majstori, specijalizovani operateri i inženjeri često ostvaruju mesečne zarade veće od 120.000 dinara.

Logistika i transport

Logistika je sektor u snažnom usponu, zahvaljujući povoljnom geografskom položaju Srema i blizini glavnih saobraćajnih koridora. Najveća potražnja beleži se za vozačima kamiona, dostavljačima i magacionerima. Plate vozača kamiona u domaćem transportu obično iznose između 90.000 i 130.000 dinara, dok u međunarodnom transportu zarada može dostići od 1.400 do 3.000 evra mesečno, zavisno od rute i poslodavca. Magacioneri i dostavljači u Sremu prosečno zarađuju 65.000 do 85.000 dinara.

Poljoprivreda i prehrambena industrija

Poljoprivreda i dalje čini ključni oslonac ruralnih opština, a sezonski poslovi u voćnjacima i vinogradima ostaju atraktivni. Nadnice za sezonske radnike kreću se u rasponu od 3.000 do 5.000 dinara po danu, zavisno od vrste posla i angažmana. U sektoru prerade hrane, gde se traže tehnolozi, mašinski operateri i kontrolori kvaliteta, mesečne plate obično iznose 70.000 do 100.000 dinara, dok stručni kadrovi sa iskustvom mogu ostvariti i viša primanja.

Zdravstvo i obrazovanje

Zdravstvo i obrazovanje suočavaju se sa hroničnim nedostatkom kadra, što se posebno oseća u manjim sredinama. Medicinske sestre, lekari opšte prakse i profesori određenih predmeta i dalje su među najtraženijim profilima. Paralelno, IT sektor se razvija zahvaljujući radu na daljinu: sve više mladih iz Srema radi za domaće i strane firme iz svojih domova, bez potrebe da napuštaju lokalne zajednice.

IT i rad na daljinu

Iako u Sremu ne postoje veliki IT centri kao u Novom Sadu ili Beogradu, mogućnosti za rad u IT sektoru rastu zahvaljujući remote poslovima. Mnogi mladi rade za strane i domaće kompanije iz svojih domova, što im omogućava da ostanu u lokalnim zajednicama. Zarade u IT industriji značajno variraju: početničke pozicije donose oko 900 do 1.200 evra mesečno, dok iskusni programeri i specijalisti u Sremu koji rade na daljinu često zarađuju i preko 2.500 evra mesečno.

Šta poslodavci danas traže od kandidata

Kako ponuda kvalifikovanih radnika opada, poslodavci postaju selektivniji i postavljaju jasne zahteve. Stručne i tehničke veštine ostaju prioritet, ali se sve više vrednuju i tzv. soft skills – komunikacija, timski rad, odgovornost i spremnost na učenje. Poslodavci u proizvodnji ističu da je najveći problem pronaći radnike koji žele da ostanu duže u firmi, dok IT kompanije traže kandidate sa dobrim poznavanjem engleskog jezika i spremnošću za rad u timovima rasutim širom sveta.

Zanimljivo je da se u poslednjih nekoliko godina sve više traže radnici sa kombinacijom praktičnih i digitalnih veština. Na primer, vozači kamiona sada moraju da poznaju rad sa digitalnim tahografima i GPS sistemima, a radnici u poljoprivredi sve češće koriste aplikacije za planiranje proizvodnje. To pokazuje da granica između manuelnog i digitalnog rada postaje sve tanja i da uspeh na tržištu rada zavisi od spremnosti kandidata da prihvate nove tehnologije.

Izazovi na tržištu rada u Sremu

Poseban problem predstavlja mobilnost radnika. Iako u Sremskoj Mitrovici ili Rumi postoje otvorena radna mesta, kandidati iz manjih opština često imaju poteškoće da svakodnevno putuju na posao, što poslodavce tera da dodatno ulažu u organizaciju prevoza. Pored toga, postoji i značajna razlika u platama između ponuda lokalnih poslodavaca i onih u većim gradovima ili inostranstvu, što dodatno otežava zadržavanje radne snage.

Sve to ukazuje da tržište rada u Sremu nije samo pitanje otvaranja radnih mesta, već i pitanje stvaranja uslova da radnici ostanu, razvijaju se i grade karijeru upravo u svom regionu.

Kako se pripremiti i pronaći posao u Sremu

Za sve koji traže posao, ključna poruka je da pasivno čekanje oglasa više nije dovoljno. Priprema počinje dobrim CV-jem i motivacionim pismom koje jasno prikazuje veštine i iskustvo kandidata. Intervju za posao postaje sve važniji, jer poslodavci žele da procene ne samo stručnost već i ličnost kandidata, njegovu motivaciju i sposobnost da se uklopi u tim.

Kada je reč o kanalima traženja posla, kombinacija tradicionalnih i digitalnih izvora daje najbolje rezultate. Nacionalna služba za zapošljavanje i dalje igra važnu ulogu, ali sve više konkursa objavljuje se na online platformama poput Jooble, gde se na jednom mestu objedinjuju oglasi iz brojnih izvora. Pored toga, lokalne samouprave u Sremu često organizuju sajmove zapošljavanja, što je odlična prilika da kandidati direktno razgovaraju sa poslodavcima.

Obuke i prekvalifikacije postaju sve traženije. Država i lokalne samouprave nude subvencionisane programe, a sve više privatnih škola i online kurseva omogućava brzo sticanje praktičnih veština. Primera radi, kurs zavarivanja ili obuke za vozača određene kategorije može znatno povećati šanse za zapošljavanje, dok u digitalnom sektoru sertifikati iz oblasti programiranja, digitalnog marketinga ili data analitike otvaraju vrata remote poslovima.

Zaključak

Pad nezaposlenosti u Srbiji i Sremu otvara nove mogućnosti, ali i nameće nove izazove. Tržište rada se menja, a oni koji se prilagode brže od drugih biće u najboljoj poziciji da iskoriste prednosti. U Sremu se posebno ističu industrija, poljoprivreda, logistika i zdravstvo, dok digitalizacija otvara vrata i za rad od kuće ili saradnju sa stranim kompanijama. Istovremeno, poslodavci traže kandidate koji su spremni da se usavršavaju i prate nove tehnologije.

