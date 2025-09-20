IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Sve te sitnice
Autor: Kler Kigan
Roman “Sve te sitnice”, irske autorke Kler Kigan, doživeo je veliku popularnost 2021. godine, da bi sledeće godine bio nominovan za nagradu Buker. Govori o užasnim događajima tokom 20. veka u irskim domovima u Magdalenskim vešernicama.
Knjiga oslikava svakodnevni život u ruralnoj sredini 80-ih godina prošlog veka, pred praznik, Božić. Govori o ljudskoj dobroti jednog čoveka, Bila Furlonga, koji je porodičan čovek i trgovac ugljem. Bil se odlučuje na rizik kako bi učinio nešto dobro za one koji su imali manje sreće od njegove majke i njega.
„Pitao se ima li smisla biti živ, a ne pomagati drugome“. ( citat iz knjige)
Aleksandra Topić, bibliotekarka