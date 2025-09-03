  • sreda, 3. septembar 2025.
Dve saobraćajne nezgode u Sremu
Servis
Dve saobraćajne nezgode u Sremu

3. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Pećinaca i Rume, registrovane su dve saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe povređene.

