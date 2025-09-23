  • utorak, 23. septembar 2025.
Dani AAtanasija Stojkovića u Gradskoj biblioteci u Rumi
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Dani AAtanasija Stojkovića u Gradskoj biblioteci u Rumi

23. septembar 2025. godine

Ruma-U Gradskoj biblioteci „Atanasije Stojković” u Rumi je počela četvorodnevna manifestacija „Dani Atanasija Stojkovića“, koja se treću godinu zaredom održava u čast velikog naučnika, filozofa i pisca koji je rođen u Rumi i čije ime biblioteka s ponosom nosi. Ovogodišnje obeležavanje vezano je za 252 godine od rođenja Atanasija Stojkovića, jednog od najznačajnijih srpskih intelektualaca sa kraja 18. i početka 19. veka. Prvo predavanje održao je prof. dr Radoslav Eraković, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na temu „Biografija kao roman: život i priključenija Atanasija Stojkovića“. Centralni deo manifestacije biće predstavljanje drugog fototipskog izdanja Novog zaveta iz 1834. godine, štampanog u Lajpcigu, po prevodu Atanasija Stojkovića, a Rumljane očekuju ukupno tri predavanja
-Utorak, 23. septembar u 17 časova – „Geografske tajne u delima Atanasija Stojkovića“, predavač prof. dr Rastislav Stojsavljević.
– Sreda, 24. septembar u 17 časova – „Predstavljanje fototipskog izdanja Novog zaveta po prevodu Atanasija Stojkovića“, prof. dr Isidora Bjelaković.
– Četvrtak, 25. septembar u 17 časova – „Prevodi Novog zaveta – Atanasije Stojković“, predavač Mihajlo Morača.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
JP „Srem-gas“ unapredio uslugu prijave za e-Račune – sada dostupna direktno putem sajta
categories_image
Mitrovčani nastavili aktivnosti u okviru Evropske nedelje mobilnosti
categories_image
Slobodan Stanković: Kultura je pravo svake zajednice
categories_image
Teatar “Gartel” zablistao u Lazarevcu
categories_image
Miholjski susreti sela u Ogaru 27. septembra
categories_image
PAZI, SNIMA SE! Novi radar u gradu
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Šid

Privremeno zatvoren azil za pse

categories_image

Vesti | Inđija

Otvorena kupališna sezona na inđ...

categories_image

Vesti | Pećinci

Edukacija o izradi socijalne kar...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Preciznost, strpljenje i ljubav

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt