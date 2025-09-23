Dani AAtanasija Stojkovića u Gradskoj biblioteci u Rumi

Ruma-U Gradskoj biblioteci „Atanasije Stojković” u Rumi je počela četvorodnevna manifestacija „Dani Atanasija Stojkovića“, koja se treću godinu zaredom održava u čast velikog naučnika, filozofa i pisca koji je rođen u Rumi i čije ime biblioteka s ponosom nosi. Ovogodišnje obeležavanje vezano je za 252 godine od rođenja Atanasija Stojkovića, jednog od najznačajnijih srpskih intelektualaca sa kraja 18. i početka 19. veka. Prvo predavanje održao je prof. dr Radoslav Eraković, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na temu „Biografija kao roman: život i priključenija Atanasija Stojkovića“. Centralni deo manifestacije biće predstavljanje drugog fototipskog izdanja Novog zaveta iz 1834. godine, štampanog u Lajpcigu, po prevodu Atanasija Stojkovića, a Rumljane očekuju ukupno tri predavanja

-Utorak, 23. septembar u 17 časova – „Geografske tajne u delima Atanasija Stojkovića“, predavač prof. dr Rastislav Stojsavljević.

– Sreda, 24. septembar u 17 časova – „Predstavljanje fototipskog izdanja Novog zaveta po prevodu Atanasija Stojkovića“, prof. dr Isidora Bjelaković.

– Četvrtak, 25. septembar u 17 časova – „Prevodi Novog zaveta – Atanasije Stojković“, predavač Mihajlo Morača.

