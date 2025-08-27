  • sreda, 27. avgust 2025.
Uhapšen devetnaestogodišnjak u Sremskoj Mitrovici zbog droge
Uhapšen devetnaestogodišnjak u Sremskoj Mitrovici zbog droge

27. avgust 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su P. V. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće u Sremskoj Mitrovici, policija je pronašla i oduzela oko 650 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin i više od kilogram biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

