U toku uređenje kanala u Novom Slankamenu

U ulici Dositeja Obradovića u Novom Slankamenu sprovode se radovi na održavanju putnog pojasa. Javno preduzeće „Inđija put“ izvodi radove na profilisanju kanala i čišćenju bankina kako bi se obezbedio bolji odvod atmosferskih voda i povećala bezbednost saobraćaja.

