  • ponedeljak, 11. avgust 2025.
U toku uređenje kanala u Novom Slankamenu
Vesti | Inđija
U toku uređenje kanala u Novom Slankamenu

11. avgust 2025. godine

U ulici Dositeja Obradovića u Novom Slankamenu sprovode se radovi na održavanju putnog pojasa. Javno preduzeće „Inđija put“ izvodi radove na profilisanju kanala i čišćenju bankina kako bi se obezbedio bolji odvod atmosferskih voda i povećala bezbednost saobraćaja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

