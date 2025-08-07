U subotu startuje 14. Regata Majke Angeline

Turistička organizacija opštine Pećinci pod pokroviteljstvom pećinačke lokalne samouprave, organizuje i ove godine Regatu Majke Angeline koja će isploviti u subotu, 9. avgusta sa Plandišta u Kupinovu.

Direktorka TO Ljubica Bošković rekla je tim povodom da je višečasovna plovidba meandrom Kupinski kut uvek ispunjena dobrim druženjem regataša i uživanjem u lepoti Specijalnog rezervata prirode Obedska bara i reke Save. Start i cilj su isti svake godine. Kreće se sa Plandišta u Kupinovu u 10.00 časova, a nakon plovidbe pristiže se opet u Kupinovo na ušću kanala Vok u Savu (57. km reke Save).

-Ove godine imamo jednu novinu za učesnike regate. Naime, prvih 30 prijavljenih ekipa će dobiti poklon iznenađenja od organizatora, a na samom startu biće i posluženje za sve učesnike. Kako i dolikuje sremskoj regati, na kraju plovidbe regataši će biti u prilici da se posluže i pravim sremačkim paprikašem – rekla je Bošković.

Program Regate Majke Angeline:

8.00 Prijava učesnika na startu

10.00 Svečano otvaranje i početak plovidbe

16.00 Pristajanje na cilj i ručak za sve učesnike

Turistička organizacija opštine Pećinci uputila je apel učesnicima koji dovoze plovila, da plovila dopreme ranije tokom jutra i porinu ih u vodu, kako bi Regata mogla da startuje u zakazano vreme.

Prijave za učešće na Regati primaju se u sedištu Turističke organizaciji opštine Pećinci, Branka Madžarevića 140, u Kupinovu, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 časova, putem mejla turizam@pecinci.orgi putem telefona 022/2438060 i 064/8983692, a učesnici će moći da se prijave i na startu Regate od 8.00 časova.

