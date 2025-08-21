  • četvrtak, 21. avgust 2025.
U subotu 11. Kiflicijada u Kupinovu
Društvo | Pećinci
21. avgust 2025. godine

U organizaciji Udruženja žena „Majka Angelina“, a pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci, u Kupinovu će u subotu, 23. avgusta, u Lovačkom domu biti održana Kiflicijada.

Organizatori očekuju tridesetak udruženja žena iz cele Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Hrvatske koje će na svojim štandovima predstaviti najbolje slane i slatke kiflice, ali i obilje drugih đakonija pripremljenih po receptima naših majki i baka, kao i tradicionalne ručne radove iz svojih krajeva.

Program počinje u 16.00 časova.

