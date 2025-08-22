Sibačani odali počast borcima i žrtvama

Sibačani su proslavili seosku slavu, a predstavnici Mesne zajednice su, zajedno sa predstavnicima pećinačke lokalne samouprave, meštanima i gostima, položili venac na spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu.

Venac su položili predsednik Saveta MZ Sibač Đorđe Smiljanić, zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić i pokrajinski poslanik Aleksandar Mandić.

Vojkić je u svom obraćanju čestitao slavu okupljenim meštanima i zahvalio im se što su se odazvali u velikom broju, da se zajedno sa predstavnicima Mesne zajednice i Opštine poklone onima koji su, kako je rekao, dali živote da bismo mi danas, ali i buduće generacije živeli bolje. On se zahvalio i svima koji su učestvovali u organizaciji svečanosti.

– Žrtva naših predaka, koji su dali svoje živote za mir u kojem mi danas živimo je neizmerna i ne daj Bože da bilo koja generacija, u bilo kojem vremenu, mora da doživi ono što su oni doživeli. Na ovom mestu i na sličnim mestima koja, nažalost, postoje u svim našim selima treba da se održavaju časovi istorije, da naša deca znaju kakva nam je bila prošlost, kako nam se nikada ne bi ponovila – poručio je Aleksandar Mandić.

Pomen postradalim Sibačanima služio je arhijerejski namesnik pećinački protojerej Bojan Mijanović, uz sasluženje mesnog paroha jereja Milana Glavaševića i protojereja stavrofora Danila Stegnjajića iz Golubinaca.

O herojstvu i stradanju Sibačana u oba svetska rata govorio je veteran Lazar Čikić.

U kulturno-umetničkom delu programa, koji je upriličio Kulturni centar Pećinci, nastupili su Kulturno-umetničko društvo “Karlovčić” sa koreografijama “Srem” i “Srbija”, mladi solista na harmonici Novak Zurković koji je izveo splet srpskih kola i glumica pećinačkog KC-a Jelena Nedeljković, koja je vodila program i kazivala pesmu “Otadžbina” Đure Jakšića. Svečanost su svojim štandom na kojem su bili izloženi ručni radovi i kolači ukrasile članice Udruženja žena “Kolevka Srema” iz Pećinaca.

