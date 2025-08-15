  • petak, 15. avgust 2025.
Šest saobraćajnih nezgoda
Servis
0 Komentara

Šest saobraćajnih nezgoda

15. avgust 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Pećinaca i Šida, registrovano je šest saobraćajnih nezgoda. Povređena je jedna osoba.

