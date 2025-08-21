  • četvrtak, 21. avgust 2025.
Otvaranje prostorija Udruženja likovnih stvaralaca Šida i izložba članova
Vesti | Šid
21. avgust 2025. godine

Udruženje likovnih stvaralaca Šida svečano će otvoriti svoje nove prostorije i prirediti izložbu slika svojih članova u subotu, 23. avgusta, u dvorištu Spomen-kuće Save Šumanovića.

Program počinje u 19 časova i biće obogaćen kulturno-umetničkim sadržajem. Na izložbi će se predstaviti članovi udruženja, čije stvaralaštvo neguje i promoviše likovnu umetnost u duhu zajedništva.

Specijalni gosti događaja biće: Nada Anić Prljenica, multimedijalna književnica i predsednica Odbora za kulturu Velike Matice Ruske u Srbiji, Milan Miša Starović, predsednik Velike Ruske Matice u Srbiji i regionu, Vlasta Petrović, zamenik predsednika Velike Ruske Matice i član odbora u gradskoj vlasti Novog Sada, kao i prof. dr. Zdravko Malabaša, predsednik umetničkog udruženja NS ARTIKA i član Velike Ruske Matice – odbora za kulturu Novi Sad.

Među počasnim gostima biće glumica Jelica Brestovac, pesnici Srđan Malešević, Petra Bošnjak i Verica Žilić, kao i muzičar Bojan Babin.

Organizatori pozivaju građane da budu deo večeri posvećene umetnosti i druženju.

Na fotografiji slika Kameni most, autorke Zore Vladić

