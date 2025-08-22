Obustava saobraćaja na putu kod Stare Pazove do 6. oktobra

Prema zvaničnim informaciji sa internet stranice JP Putevi Srbije, puna dva meseca, od 6. avgusta do 6. oktobra ove godine, na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji na državnom putu II A reda broj 100, u Staroj Pazovi na deonici od ulaza u naseljeno mesto iz pravca Inđije do kružnog toka, oko kilometar puta, precizno, od kilometra 163+100 do kilometra 164+300, u oba smera.

Radovi se izvode od ulaza u naselje Stara Pazova do stanice za snabdevanje gorivom, ispred kružne raskrsnice Novosadske, Masarikove, Vinogradarske i ulice Kralja Petra I Oslobodioca, posmatrano u smeru kretanja prema Batajnici, saopštavaju Putevi Srbije.

Budući da je saobraćaj na ovoj deonici potpuno obustavljen JP Putevi Srbije su objavili da se trasa preusmerenja saobraćaja u oba smera vrši od čvora (Inđija-Putinci) na državni put IIA-126 prema naselju Putinci – čvor (Putinci), zatim državnim putem IIA-127 prema naselju Golubinci – čvor (Golubinci) i dalje prema Staroj Pazovi do čvora Stara Pazova centar. Na terenu, saobraćaj na ovoj trasi češće se odvija od Inđije preko Ljukova i Golubinaca do Stare Pazove i obrnuto.

Kao i pre dve godine kada je rađena rehabilitacija drugog dela istog puta, na deonici od Inđije do ulaska u Staru Pazovu, između ove dve varoši funkcioniše i druga obilaznica. Od pomenute kružne raskrsnice na kraju ulice Kralja Petra I Oslobodioca (iz smera centra Pazove), kroz Vinogradsku ulicu, preko Novih Karlovaca (Sasa) stiže se do Inđije (i obrnuto).

