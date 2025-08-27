  • sreda, 27. avgust 2025.
Najava isključenja struje za četvrtak, 28. avgust
Najava isključenja struje za četvrtak, 28. avgust

27. avgust 2025. godine

Za četvrtak, 28. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Divoš od 09:00 do 10:00 časova

Partizanska od broja 160 do 214 i od 69 do 157

