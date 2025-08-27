Najava isključenja struje za četvrtak, 28. avgust

Za četvrtak, 28. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Divoš od 09:00 do 10:00 časova

Partizanska od broja 160 do 214 i od 69 do 157

