  • petak, 8. avgust 2025.
“LikArt” u Beočinu
Kultura | Vesti | Beočin
0 Komentara

“LikArt” u Beočinu

8. avgust 2025. godine

Pozivaju se umetnici da budu deo programa afirmacije likovnih stvaralaca pod nazivom „LikArt“, u organizaciji Kulturnog centra opštine Beočin.

-Kulturni centar opštine Beočin je imao priliku da ugosti neke od najpopularnijih pisaca, slikara, muzičara i umetnika sa naših prostora, ali ipak postoji vrsta događaja koja nas posebno raduje, a to je kada se pruži šansa nekome da baš u Kulturnom centru načini svoje prve korake u svetu umetnosti i započne svoje putovanje kroz kreativnost – poručuju organizatori.

Ukoliko se odlučite za učešće, svoju kratku biografiju, fotografije likovnih dela i kontakt telefon pošaljite na mejl: kcobeocin@gmail.com.

Poziv je otvoren za sve likovne stvaraoce, bez obzira na njihovo formalno obrazovanje ili godine.

Svi potencijalni izlagači koji ispunjavaju uslove biće kontaktirani.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

