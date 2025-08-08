“LikArt” u Beočinu

Pozivaju se umetnici da budu deo programa afirmacije likovnih stvaralaca pod nazivom „LikArt“, u organizaciji Kulturnog centra opštine Beočin.
-Kulturni centar opštine Beočin je imao priliku da ugosti neke od najpopularnijih pisaca, slikara, muzičara i umetnika sa naših prostora, ali ipak postoji vrsta događaja koja nas posebno raduje, a to je kada se pruži šansa nekome da baš u Kulturnom centru načini svoje prve korake u svetu umetnosti i započne svoje putovanje kroz kreativnost – poručuju organizatori.
Ukoliko se odlučite za učešće, svoju kratku biografiju, fotografije likovnih dela i kontakt telefon pošaljite na mejl: kcobeocin@gmail.com.
Poziv je otvoren za sve likovne stvaraoce, bez obzira na njihovo formalno obrazovanje ili godine.
Svi potencijalni izlagači koji ispunjavaju uslove biće kontaktirani.