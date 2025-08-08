  • petak, 8. avgust 2025.
Konačna rang lista gradova i opština za sufinansiranje zamene kotlarnica u javnim ustanovama
Društvo | Vesti | Irig
0 Komentara

Konačna rang lista gradova i opština za sufinansiranje zamene kotlarnica u javnim ustanovama

8. avgust 2025. godine

Na osnovu sprovedenog drugog Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2025. godini utvrđena je konačna rang lista lokalnih samouprava.

Ovo je drugi po redu javi konkurs u 2025. godini, namenjen zameni kotlova u javnim ustanovama, za koje je Ministarstvo zaštite životne sredine na ovaj način lokalnim samoupravama stavilo na raspolaganje dodatnih 187,9 miliona dinara.

Sredstva je dobilo devet gradova i opština i to: Novi Pazar, Zaječar, Bojnik, Irig, Gornji Milanovac, Kula, Lebane, Bosilegrad i Medveđa.

-Ovo je još jedna od ciljanih i kontinuiranih mera Ministarstva zaštite životne sredine u cilju očuvanja kvaliteta vazduha, kao i preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha i unapređenja stanja životne sredine – navodi se iz ministarstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Novi bunari za stabilno vodosnabdevanje
categories_image
Srem pred toplotnim talasom
categories_image
U subotu startuje 14. Regata Majke Angeline
categories_image
Mladim poljoprivrednicima u seoskim područjima 100 miliona dinara
categories_image
U Vrdniku obeležn Dan Rudara
categories_image
SREM FOLK FEST: Mitrovica od 11. do 14. avgusta svetska prestonica folklora
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Kultura

Autor „Vile sa кošara“ gostovao ...

categories_image

Vesti | Poljoprivreda | Stara Pazova

Iznenađujuće dobri prinosi uprko...

categories_image

Društvo | Hronika | Stara Pazova | Vesti

Prva hapšenja nakon požara u Vojki

categories_image

Vesti | Šid

Dogovor o proslavi jubileja

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt