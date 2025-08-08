Konačna rang lista gradova i opština za sufinansiranje zamene kotlarnica u javnim ustanovama

Na osnovu sprovedenog drugog Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2025. godini utvrđena je konačna rang lista lokalnih samouprava.
Ovo je drugi po redu javi konkurs u 2025. godini, namenjen zameni kotlova u javnim ustanovama, za koje je Ministarstvo zaštite životne sredine na ovaj način lokalnim samoupravama stavilo na raspolaganje dodatnih 187,9 miliona dinara.
Sredstva je dobilo devet gradova i opština i to: Novi Pazar, Zaječar, Bojnik, Irig, Gornji Milanovac, Kula, Lebane, Bosilegrad i Medveđa.
-Ovo je još jedna od ciljanih i kontinuiranih mera Ministarstva zaštite životne sredine u cilju očuvanja kvaliteta vazduha, kao i preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha i unapređenja stanja životne sredine – navodi se iz ministarstva.