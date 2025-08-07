  • četvrtak, 7. avgust 2025.
Izmena režima saobraćaja u Ulici Vuka Karadžića
Servis
0 Komentara

Izmena režima saobraćaja u Ulici Vuka Karadžića

7. avgust 2025. godine

Od ponedeljka, 11. avgusta, počinje četvrta faza radova na rekonstrukciji Ulice Vuka Karadžića u Rumi, što podrazumeva i izmenu režima saobraćaja u ovoj zoni.

Radovi će se izvoditi na oba kolovoza Ulice Vuka Karadžića, na potezu od Tivolske ulice do mosta preko Kudoškog potoka, uključujući i raskrsnicu sa Tivolskom ulicom. Zbog toga će, za saobraćaj biti zatvorene Ulica Vuka Karadžića (od Tivolske do mosta) i Tivolska ulica u zoni raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića.

Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima, preko ulica Industrijska i Vladimira Nazora.

Planirano trajanje radova u ovoj fazi je do 11. septembra 2025. godine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Počinje sa radom bazen “Pinki”
categories_image
Srem pred toplotnim talasom
categories_image
Obaveštenje o tretmanu suzbijanja odraslih komaraca uređajima iz vazduha i sa zemlje
categories_image
Deo Sremske Mitrovice bez vode zbog hitne intervencije
categories_image
Pojačana kontrola brzine u saobraćaju do 10. avgusta
categories_image
Kvalitet savske vode u Sremskoj Mitrovici u skladu sa propisanim standardima
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

categories_image

Servis

Prekid u vodosnabdevanju, jedno ...

categories_image

Servis

Radovi na deonici Stara Pazova –...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt