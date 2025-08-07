Izmena režima saobraćaja u Ulici Vuka Karadžića

Od ponedeljka, 11. avgusta, počinje četvrta faza radova na rekonstrukciji Ulice Vuka Karadžića u Rumi, što podrazumeva i izmenu režima saobraćaja u ovoj zoni.

Radovi će se izvoditi na oba kolovoza Ulice Vuka Karadžića, na potezu od Tivolske ulice do mosta preko Kudoškog potoka, uključujući i raskrsnicu sa Tivolskom ulicom. Zbog toga će, za saobraćaj biti zatvorene Ulica Vuka Karadžića (od Tivolske do mosta) i Tivolska ulica u zoni raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića.

Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima, preko ulica Industrijska i Vladimira Nazora.

Planirano trajanje radova u ovoj fazi je do 11. septembra 2025. godine.

