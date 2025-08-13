  • sreda, 13. avgust 2025.
Državljanin Belgije kod Sremske Mitrovice vozio brzinom od 215,6 kilometara na čas
Servis | Vesti | Crna hronika
0 Komentara

Državljanin Belgije kod Sremske Mitrovice vozio brzinom od 215,6 kilometara na čas

13. avgust 2025. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da je belgijski državljanin na auto-putu kod Sremske Mitrovice iz pravca Šida ka Beogradu upravljao automobilom marke „mercedesˮ brzinom od 215,6 kilometara na čas na delu puta gde je ograničenje 130 kilometara na čas.

Protiv 28-godišnjeg vozača, kojeg su pripadnici Uprave saobraćajne policije presretačem zaustavili, podneta je prekršajna prijava zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila.

Od početka avgusta, pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili su ukupno 1.259 prekršaja, od čega je šest prekršaja nasilničke vožnje, navodi se u saopštenju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
DVD Nikinci učestvovalo u gašenju požara kod Platičeva
categories_image
105 miliona dinara za završetak rekonstrukcije i dogradnje fabrike vode u Beočinu
categories_image
Početak izgradnje cevovoda za bolje vodosnabdevanje Rume, Iriga i Vrdnika
categories_image
Put kroz Ljukovo prioritet inđijske opštine
categories_image
Priča o srednjovekovnom viteštvu
categories_image
Podrška projektima u poljoprivredi od 750 miliona dinara
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Stara Pazova | Vesti

Rasvetljeno pet teških krađa

categories_image

Vesti

Uručeni sertifikati opštinama

categories_image

Vesti

Tuce zečeva za goste i domaćine

categories_image

Društvo | Vesti | Poljoprivreda

Za štedljivu rasvetu u javnim us...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt