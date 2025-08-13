Državljanin Belgije kod Sremske Mitrovice vozio brzinom od 215,6 kilometara na čas

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da je belgijski državljanin na auto-putu kod Sremske Mitrovice iz pravca Šida ka Beogradu upravljao automobilom marke „mercedesˮ brzinom od 215,6 kilometara na čas na delu puta gde je ograničenje 130 kilometara na čas.

Protiv 28-godišnjeg vozača, kojeg su pripadnici Uprave saobraćajne policije presretačem zaustavili, podneta je prekršajna prijava zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila.

Od početka avgusta, pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili su ukupno 1.259 prekršaja, od čega je šest prekršaja nasilničke vožnje, navodi se u saopštenju.

