„Dani zmajeva“ pod zidinama Kupinika 13. septembra

Kupinovo će i ove jeseni postati prestonica srednjovekovnih vitezova, muzike, plesa i legendi. U subotu, 13. septembra, od 15.00 do 21.00 čas, na prostoru tvrđave Kupinik održaće se sedma po redu manifestacija „Dani zmajeva“, u organizaciji Udruženja građana „Zeleni pogled“ iz Kupinova.

Ova jedinstvena kulturno-istorijska manifestacija oživljava duh srednjeg veka i podseća na slavnu prošlost prestonice despota Brankovića, smeštene u srcu sremske močvare. Posetioce očekuju viteški turniri, prikazi starih zanata, plesova, koncerti, predavanja i spektakularni vatromet.

Manifestaciju podržavaju Opština Pećinci i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, dok su suorganizatori Kulturni centar „Pećinci“, Agencija za razvoj opštine Pećinci, Turistička organizacija opštine Pećinci i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.

U programu učestvuju viteška udruženja iz Beograda i Novog Sada – „Beli orlovi“, „Crveni gavranovi“ i „Zeleni barjak“, kao i Konjički klub „Bojčin“ iz Progara i udruženja žena sa teritorije pećinačke opštine. Voditelji programa su: Teodora Marković Milinković (RTV) i Igor Topalović (RTS).

Satnica festivala

Manifestacija počinje u 15.00 časova pričom o istoriji Kupinika, arheološkom turom i degustacijom srednjovekovnih specijaliteta u okviru „Despotske trpeze“. U 16.00 časova sledi prikaz konjičkog streličarstva i takmičarski turnir u streličarstvu.

Svečano otvaranje zakazano je za 17.00 časova, kada će učenici OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ iz Kupinova izvršiti primopredaju barjaka festivala. Učesnicima i saradnicima biće uručene povelje, a atmosferu će upotpuniti koncert gudačkog kvarteta „Habanera“ i proglašenje pobednika turnira u streličarstvu.

U 18.00 časova biće predstavljen „Zmajevac“ – zavetni mač čuvara Kupinika, nakon čega će uslediti viteške borbe i dvoboji. Od 19.00 časova planirano je predavanje „Znamenite žene Kupinika“ i prikaz srednjovekovnih plesova.

Veliko finale donosi program „Zmajeve vatre pod Kupinikom“ – u 20.00 časova posetioci će uživati u spektakularnoj „Igri vatre i mača“, nakon čega sledi vatromet.

Prateći sadržaji

Tokom cele manifestacije posetioci će moći da prošetaju kroz srednjovekovni bazar, upoznaju se sa starim zanatima kao što su kaligrafija, slikarstvo, izrada mozaika, kovački i sarački radovi, kao i sa veštinama srednjovekovne medicine i vidarstva.

Organizatori su pripremili i izložbu viteškog naoružanja i opreme, druženje sa sokolarima i njihovim pticama, radionice dečjih viteških borbi, kao i predstavljanje razvoja pivarstva u srednjovekovnoj Evropi i Vojvodini.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.