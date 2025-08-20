  • sreda, 20. avgust 2025.
„Čista Srbija“ u Beški
Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 15 kilometara u inđijskom naselju Beška realizuju se planiranom dinamikom. Deo ulice ”Kralja Petra” se privodi kraju, pa će meštani u narednom periodu imati mogućnost priključenja na gradsku kanalizacionu mrežu.

Pored ulice ” Kralja Petra” radovi se izvode u Mlinskoj i ulici Cara Lazara u Beški. Za projekat „Čista Srbija“ na teritoriji Inđije, koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izdvojeno je više od 305 miliona dinara.

