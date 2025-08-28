Auto Kodeks počinje da saobraća 8. septembra

Opština Pećinci obaveštava građane da će autoprevozničko preduzeće Auto Kodeks, kojem je rešenjem Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dozvoljeno da privremeno obavlja međumesni prevoz na teritoriji pećinačke opštine, na autobuskim linijama koje su oduzete autoprevozniku Lasta zbog neobavljanja usluga prevoza na registrovanim linijama, početi sa obavljanjem prevoza od 8. septembra.

U međuvremenu, preduzeće Auto Kodeks će otvoriti kancelariju u Pećincima, preko koje će građani koji zbog posla ili školovanja putuju prema Beogradu moći da dobiju sve relevantne informacije o autobuskim linijama, kao i da izvrše kupovinu mesečne karte.

