  • četvrtak, 14. avgust 2025.
Apel građanima povodom požara na otvorenom prostoru
Društvo | Vesti
0 Komentara

Apel građanima povodom požara na otvorenom prostoru

14. avgust 2025. godine

Period je veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, koji se brzo šire i mogu zahvatiti velike površine. Pošto takvi požari predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje građana i mogu prouzrokovati velike materijalne štete, Sektor za vanredne situacije MUP apeluje na sve građane da poštuju zakon i budu veoma odgovorni i oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena.

U slučaju požara, potrebno je što pre obavestiti vatrogasnu službu na broj telefona 193.

-Podsećamo naše građane da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi za fizička lica propisane novčane kazne se kreću od 10.000 do 50.000 dinara. Kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara – navode iz Sektora za vanredne situacije MUP-a.

U cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti građana, Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležnim inspekcijskim službama na republičkom i lokalnom nivou, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja.

