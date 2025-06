Najava isključenja struje za četvrtak, 26. jun

Za četvrtak, 26. jun, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 08:30 do 14:00 časova:

1.novembra od broja 352- do 388 i broj 371f

“Pan petrol” benzinska pumpa i “Auto test” – ul. 1. novembra b.b

1.novembra od broja 383 dp 487, od 390 do 400 i b.b.

1.novembra od broja 353 do 371a i b.b.

Dositejeva od broja 1 do 63, od 2 do 26 i b.b.

Sremska Mitrovica d 10:00 do 13:00 časova

Ive Andrića

Banjalučka od broja 5 do 7 i b.b.

6.istočno bosanske brigade od broja 5a do 23, od 29 do 37 i od 2 do 78

Kralja Tvrtka prvog b.b.

Zadružna od broja 1 do 33 i od 2 do 38

Krajiška broj 38

Šuljam od 12:00 do 13:00 časova

Fruškogorska od broja 81 do 125, od 52 do 82a i bb

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.