Najava isključenja struje za ponedeljak, 14. april

Za ponedeljak, 14. april, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Morović od 08:30 do 10:30 časova

Šidska od broja 27 do 65 i od 28 do 66a

Ž. stanica b.b.

Morović od 11:30 do 13:30 časova

Kralja Petra Prvog Karađorđevića od broja 1 do 27 i od 2 do 16

Mesna kancelarija, Pošta, Osnovna škola, Obdanište, Dom kulture, Apoteka, Pravoslavna crkva, Veterinarska stanica

JP “Vojvodina šume” – ul. Kralja Petra Prvog Karađorđevića

Vuka Karadžića od broja 1 do 33 i od 2 do 34

Crpna stanica, Ambulanta

Fudbalski klub – ul. Vuka Karadžića b.b.

Pilana – ul. Vuka Karadžića broj 21

Nikole Tesle od broj 1do 9 i od 2 do 24

Rimokatolička crkva – ul. Nikole Tesle

