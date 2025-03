Upis dece u PU „Pčelica“ počinje mesec dana ranije

Predškolska ustanova „Pčelica“ obaveštava roditelje da će upis dece za 2025/2026. godinu početi mesec dana ranije nego prethodnih godina.

Upis će se sprovoditi u periodu od 1. aprila do 30. aprila 2025. godine, i to na dva načina –

neposredno u vrtiću „Maslačak“ (Bulevar Konstantina Velikog 10) u vremenu od 8:00 do 12:00

časova, kao i putem portala e-Uprave. Ove izmene imaju za cilj da roditeljima omoguće pravovremeno informisanje o ishodu upisa, kako bi mogli da se na vreme pripreme za početak nove predškolske godine. Pored toga, stručni tim ustanove planira organizovanje roditeljskih sastanaka, radionica i savetovanja na temu adaptacije dece na vrtićki kolektiv.

Dokumentacija potrebna za upis:

1.Upisnica (dobija se u vrtiću prilikom upisa)

2.Lična karta roditelja

3.Zdravstvena knjižica deteta

4.Potvrde o zaposlenju za oba roditelja

5.Izvod iz matične knjige rođenih za dete (za treće i četvrto dete – izvodi sve dece)

6.Za decu iz društveno osetljivih grupa – dokumentacija kojom se dokazuje njihov status (ukoliko se upis vrši elektronski, ova dokumentacija se naknadno dostavlja socijalnoj radnici u vrtiću).

