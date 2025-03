„Sirmium Dance Now“ 8. marta u PSC „Pinki“

Tradicionalni plesni festival „Sirmium Dance Now“ koji se svake godine održava u Sremskoj Mitrovici ove godine na programu je 8. marta u Poslovno sportskom centru „Pinki“. U pitanju je plesni spektakl svih disciplina (jazz, moderan, hip-hop, klasičan balet, disko dance…) i svih ukrasnih kategorija.

Prijave za festival su završene i sad već se zna da će Sremska Mitrovica ugostiti skoro 700 plesača iz Beograda, Novog Sada, Vršca, Pančeva, Surčina, Zrenjanina, Šapca, Sombora, Temerina, Novog Beograda, Bijeljine i grada domaćina Sremske Mitrovice.

Festival je takmičarskog karaktera i stručni žiri će doneti odluku o plasmanima, a čine ga Snežana Andrejević, Tatjana Čaparević, Nataša Jelača Vojvodić, Katarina Čolić i Vladislava Milenković. Obradu rezultata radiće Maja Veljković, program voditi Jasmina Poštin, direktor festivala je Aleksandar Milin, a domaćini Željko Rimac i Olena Rimac.

Na festivalu će osim medalja, diploma i pehara, biti podeljene i specijalne nagrade besplatne kotizacije za neki od evropskih festivala koji se održavaju u organizaciji „Dance Now“ tima u Beču, Parizu, Pragu, Rimu, Riminiu, a apsolutne pobednike čekaju novčane nagrade.

Festivalski deo programa počinje u 10h nastupom najmlađih beba do 6 godina i mini dece do 8 godina. U 13h se očekuje svečano otvaranje i predstavljanje svih učesnika, od 13:30h-17h kategorija dece od 9 do 13 godina ,od 17h-19:30h juniori i seniori i Gala veče najboljih od 20h do 21h. Ulaznice za ceo dan su 500 dinara.

