Besplatna godišnja članarina povodom Dana Biblioteke

U okviru obeležavanja Dana Biblioteke, koji se tradicionalno slavi 4. februara, Biblioteka „Gligorije Vozarović“ uputila je poziv građanima da iskoriste jedinstvenu priliku i besplatno postanu članovi ove ustanove kulture. Naime, svi zainteresovani mogu se učlaniti bez naknade u petak, 31. januara, u periodu od 7 do 19 sati.

Ovaj lep gest ima za cilj da podstakne ljubav prema knjigama i čitanju, kao i da poveća broj korisnika biblioteke, koja pruža širok spektar usluga i resursa za sve uzraste. Biblioteka „Gligorije Vozarović“ pruža svojim korisnicima ne samo knjige, već i pristup raznim kulturnim i edukativnim sadržajima koji obogaćuju svakodnevni život.

Ogranak Kuzmin, 3. februar od 7 do 13 sati,

Ogranak Martinci, 30. januar od 7 do 13 sati,

Ogranak Čalma, 28. januar od 7 do 13 sati,

Ogranak Bosut, 3. februar od 7 do 13 sati,

Ogranak Šašinci, 29. januar od 7 do 13 sati,

Ogranak Jarak, 30. januar od 7 do 13 sati.

