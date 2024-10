Besplatni udžbenici od iduće godine

Na sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica održanoj 30. septembra odbornici su, između ostalog, usvojili nekoliko odluka koje se direktno tiču građana jedinog sremskog grada.

Među najvažnijim odlukama koje su usvojene našla se i Odluka o utvrđivanju prava na dodelu sredstava za nabavku udžbenika za učenike javnih osnovnih škola na teritoriji grada za iduću školsku godinu, kojom su ciljevi dugogodišnje inicijative za besplatne udžbenike i zvanično ostvareni.

-Ja prvi nisam za to da u potpunosti finansiramo nabavku udžbenika, ali slažem se da grad treba da finansira veći procenat tog troška, smatram da svi mi, kao roditelji, treba da učestvujemo u tome. Međutim, narodna volja mora da se poštuje. Odluka skupštinske komisije da pokrijemo sve troškove je bila takva, i mi ćemo to i uraditi. Moj posao je da to implementiram i da se u budžetu za narednu godinu ta stavka nađe. Svaki učenik od prvog do osmog razreda dobiće osnovni paket besplatnih udžbenika, odnosno njegovi roditelji će dobiti kompenzaciju u novcu – istakao je gradonačelnik Branislav Nedimović.

Nedimović je takođe komentarisao troškove predškolskog obrazovanja, navodeći da grad Sremska Mitrovica trenutno finansira 86 odsto troškova boravka deteta u vrtiću, dok preostalih 14 odsto plaćaju roditelji.

