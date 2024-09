U Beočinu raspisan konkurs za dodelu stipendija za učenike srednjih škola

Komisija za dodelu stipendija Opštine Beočin raspisala je Konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2024/2025. godinu.

Sredstva za dodelu stipendija srednjoškolcima obezbeđena su iz budžeta Opštine Beočin u ukupnom iznosu od 2.8 miliona dinara a konkursom je predviđena mesečna isplata stipendija u u visini od 8.000 dinara i to u periodu od 1. oktobra 2024. godine do 30. septembra 2025. godine (osim za mesec jul i avgust).

Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I razreda srednje škole koji su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole imali prosečnu ocenu od 4,70 do 5,00 kao i učenici II, III i IV razreda srednje škole koji su u prethodno završenim razredima srednje škole imali prosečnu ocenu od 4,70 do 5,00.

U okviru ovog konkursa raspisan je i Konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti kao i konkurs za učenike sa hendikepom i hroničnim bolestima čije se prijave od strane komisije razmatraju po nešto blažim kriterijumima.

Rok za prijavljivanje je do 8. oktobra 2024. godine. Zainteresovani kandidati više informacija kao i obrasce za prijavu mogu dobiti na portirnici Opštinske uprave Beočin ili na sajtu Opštine Beočin u odeljku „Konkurs za učeničke stipendije“ putem sledećeg linka: https://www.beocin.rs/sr/?nav=table_rightad&id=34

Prijave se u zatvorenoj koverti dostavljaju na adresu:

Opština Beočin, Svetosavska 25, 21300 Beočin, sa napomenom: „Prijava na konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola“. Na zadnjoj strani koverte potrebno je upisati ime, prezime i adresu učenika.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X