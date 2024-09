Marija Božović – Popović novi načelnik Opštine uprave Opštine Inđija

Master pravnik Marija Božović – Popović izabrana je, na današnjoj sednici Opštinskog veća, za novog načelnika Opštinske uprave Opštine Inđija. Dosadašnji sekretar Skupštine Opštine Inđija, Božović – Popović jednoglasno je izabrana na mesto načelnika lokalne samouprave, a odluku je obrazložio predsednik Opštine Inđija Marko Gašić, koji je izrazio uverenje da će ova kadrovska promena doneti efikasniji rad svih odeljenja Opštinske uprave:

-Čestitao bih načelnici Božović – Popović i izrazio očekivanje da ćemo dobro sarađivati i stvoriti mogućnosti za bolji kontakt sa građanima i privredom u inđijskoj opštini, rekao je Gašić.

Odgovornu dužnost načelnika Opštinske uprave trudiću se da radim stručno i ozbiljno, istakla je Marija Božović – Popović, naglasivši da je reforma lokalne samouprave priortet:

-To je dugotrajan i sistemski proces, koji bi trebalo da se ubrza, kako bi lokalna samouprava postala pravi servis građana i privrede. On će podrazumevati transparentnost u radu, uspostavljanje stručnog službeničkog sistema, poštovanje načela ekonomičnosti i racionalnosti, kao i digitalizaciju uprave, kao veoma važnu. Prvo ćemo održati sastanak sa načelnicima opštinskih odeljenja, kako bismo timski sagledali proioritete do kraja godine, najavila je Božović – Popović.

Marija Božović – Popović, posle završene Gimnazije, diplomirala je 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je tri godine kasnije završila i master studije i stekla zvanje diplomirani pravnik – master.

