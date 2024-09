“Belo kolo” mačvansko

Profesor harmonike, 32-godišnji Nenad Ilić iz Noćaja nedavno je snimio svoje prvo kolo. Pod imenom „Belo kolo“ ovo muzičko delo je posvećeno Nenadovom pokojnom bratu Aleksandru Dostaniću koji je bio dugogodišnji folkloraš i po kojem sada nosi naziv kulturno umetničko društvo iz Glušaca.

-Nakon skoro dve godine od ideje „Belo kolo“ je tek nedavno ugledalo svetlost dana. U pitanju je moje prvo kolo koje je nastalo u saradnji sa profesorom Milenkom Božićem i na koje smo obojica vrlo ponosni. Kolo je u narodnom duhu i snimano sa željom da bude blisko slušaocima, ali takvo da moje kolege mogu sa lakoćom da ga nauče, pa potom i izvode. Nisam želeo da dokazujem svoju virtuoznost ili umeće i kolo svakako nema za cilj moju samopromociju – objašnjava profesor.

Nenad ističe da je kroz kolo, kao i video spot koji ga prati, želeo da sačuva tradicionalni zvuk harmonike i vizuelni identite svog kraja u čemu je, veruje i uspeo.

-Kada sam se dvoumio da li da pravim kolo koje će biti pre svega kvalitetno i imati određenu dozu ozbiljnosti ili klasično svadbarsko kolo koje bi svakako sigurno lakše i brže našlo put do publike, odlučio sam se za tu, kako mi u žargonu znamo da kažemo, RTS opciju. Generalno se trudim da čuvam srpsku tradiciju, tradicionalni zvuk harmonike, a da potom to deci prezentujem, mojim đacima uzmeđu ostalih. Ranije sam održavao koncerte kroz koje sam takođe pokušao mlađim naraštajima da približim harmoniku kao instrument, da ih uvedem u njen svet, zainteresujem za taj specifičan zvuk i možda tako motivišem nekog da se odluči za nju. Lično meni tokom odrastanja je značilo da slušam harmonikaša kako svira, a ne da o sviranju i instrumentu učim iz literature. Na kraju krajeva i sam sam je na taj način zavoleo, tako da sam stvarajući „Belo kolo“ sve to imao na umu – priča Nenad.

Noćajac veruje da će kolo naći put do publike, a više je nego zadovoljan dosadašnjim komentarima i podrškom koju je dobio od ljudi iz okruženja i svojih kolega.

-Kolo će stići do publike i ubeđen sam da će kvalitet koji poseduje biti prepoznat. Mladi su, da se tako izrazim, moja ciljna grupa, jer želim da oni koji slušaju tu vrstu muzike prepoznaju njegovu lepotu – nastavlja profesor.

Kolo je snimljeno u muzičkom studiju u Šapcu, dok je video spot nastao u jednom etno zdanju u Glušcima. Vodilo se računa o svakom detalju – muzičkom i vizuelnom, pa se tako na primer u samom spotu mogu videti folkloraši u tradicionalnim mačvanskim nošnjama.

-Imam bend u kojem radim, kao pojedinac ne planiram da pokrenem svoj orkestar, ali sam smatrao da je šteta da ne snimim bar jedno kolo koje će ostati iza mene. Moram priznati da mi se jako svideo rad na tom muzičkom delu, tako da ću već naredne godine da se upustim u još jedan takav poduhvat. Moram samo još da pohvalim moje sjajne kolege koji su vrhunski u svom poslu i svojim sugestijama su doprineli da kolo zvuči tako kako zvuči, ponosan sam na svoje, odnosno naše delo – završava Nenad.

D. Tufegdžić

Foto: TIA

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X