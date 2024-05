Radno vreme ustanova i kontakt telefoni dežurnih službi i tokom prvomajskih i uskršnjih praznika

Radno vreme dežurnih službi i ustanova tokom predstojećih u Opštini Beočin:

DOM ZDRAVLJA „Dr Dušan Savić Doda“

Služba hitne medicinske pomoći radiće redovno 24 časa tokom praznika.

Kontakt telefon: 021/297-01-24, 064/64-19-855.

Služba opšte medicine radiće 2. i 4. maja prema sledećem rasporedu:

lekarski tim radiće od 07 do 19 časova

med. sestra na terapijama radiće od 07 do 12 časova.

TERENSKE AMBULANTE neće raditi za vreme praznika.

Služba laboratorijske dijagnostike:

2.maj, od 08 do 12 časova – broj telefona 064/49-93-62

4.maj, od 08 do 12 časova – broj telefona 063/52-33-21

Služba stomatologije biće dežurna 3. maja od 8 do 12 časova

Služba zdravstvene zaštite dece radiće 2. i 4. maja u periodu od 8 do 12 časova – broj telefona 064/64-19-857.

PIJACA U BEOČINU

Gradska pijaca u Beočinu održaće se u utorak, 30. aprila kao i u subotu 4. maja.

U sredu, 1. maja pijaca neće raditi.

JKP „BEOČIN“

Blagajna i direkcija JKP „Beočin“ neće raditi u periodu od 1. do 6. maja.

Kontakt dežurne službe u fabrici vode koja je građanima dostupna 24 časa je 021/871-869 i 064/801-79-20.

JP „TOPLANA“

Direkcija JP „Toplana“ neće raditi u periodu od 1. do 6. maja.

Kontakt dežurne tehničke službe dostupne građanima tokom 24 časa za prijavu havarija i kvarova je 021/ 870-126.

VATROGASNA JEDINICA

193

POLICIJSKA STANICA

192, 021 870 073

POŠTA

Pošta u Beočinu neće raditi tokom praznika u periodu od 1. do 6. maja.

Sve ostale javne ustanove i preduzeća neće raditi tokom praznika, u periodu od 1. do 6. maja.

Prvi radni dan je utorak, 7. maj.

